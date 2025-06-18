Beşiktaş yönetiminden hakem ve Fenerbahçe cephesine eleştiri yağmuru

Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe’ye 94-76 mağlup olan Beşiktaş’ta yönetici Özkan Arseven, maç sonrası hakem kararlarını ve Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu’nun tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Beşiktaş Fibabanka deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 94-76 yenildi.

Olaylı geçen maçın ardından Beşiktaş Yöneticisi Özkan Arseven sert açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'na sitem eden Arseven, "Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Sertaç Komsuoğlu'nun tamamen holiganizm tarafında olarak, taraftarın yanında olduğunu düşünerek bize yapmış olduğu bu tarzı biz Beşiktaş olarak kabul etmiyoruz. Biz kendisini, ev sahibi olduğumuz maçlarda nasıl misafirperverlik olacağımızı ona göstereceğiz. Kesinlikle taraftarın küfrünü, holiganizmine karşıyız. Burada nahoş olaylar yaşadık. Kameralar çekmiştir." dedi.

Hakem Yener Yılmaz'ın performansını eleştiren Özkan Arseven, “Skandal hakem yönetimiyle Beşiktaş camiasına ne kadar düşman olduğunu gösteren hakem Yener Yılmaz artık haddini aşarak haksız yere 3 kez doğru 'challenge' görerek, sahadaki 3 hakemin görmeyerek kenardan bir hocanın yakalaması sonrası bahsettiğimiz hakem, hocamızı atmıştır. Oyuna direkt olumsuz katkısı olmuştur. TBF yetkilileriyle defalarca görüştük. Böyle kararlar veren hakemi, nasıl bu maçta görevlendiriliyor kulüp olarak bunu soruyoruz. TBF'nin artık Beşiktaş'ın haklarını yiyen bu tarz hakemlere müsamaha tanımamasını istiyoruz. Hakem Yener Yılmaz'ın düdük asmasını bekliyoruz. Tamamen bu takımın hakkı yenmiştir. Tamamen Beşiktaş'ın aleyhine çalınan düdüklerle haksız bir şekilde takımımız mağlup olmuştur. Biz sezon başından beri terimizin son damlasına kadar mücadele ediyor. Kollanmak değil adalet bekliyoruz. Adaletli maçlarda Beşiktaş'ın neler yapabileceğini hepimiz gördük. Bu akşam yaşamış olduğumuz hakem skandalına TBF'nin son vermesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.