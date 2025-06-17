BIST 9.340
DOLAR 39,48
EURO 45,42
ALTIN 4.294,90
HABER /  GÜNCEL

Fetullah Gülen'in kuzeni tutuklandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, sosyal medya hesabından Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

Abone ol

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabından Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Gülen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Gülen, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine getirildi.

Burada savcılığa çıkarılan Gülen, ifadesinin alınmasının ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, Kemalettin Gülen'in üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen'in, "yahya_kema5566" kullanıcı adıyla sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilmişti.

Bu kapsamda "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından gözaltı kararı verilen Gülen, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı farklı devirdi
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı farklı devirdi
İsrail'e yeni saldırı dalgası başladı: Tel Aviv alev alev!
İsrail'e yeni saldırı dalgası başladı: Tel Aviv alev alev!
Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan eski Başbakan Fillon'a, 5 yıl siyasetten men cezası
Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan eski Başbakan Fillon'a, 5 yıl siyasetten men cezası
Macron’dan İran uyarısı: Askeri müdahale en büyük hata olur
Macron’dan İran uyarısı: Askeri müdahale en büyük hata olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan’dan kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan’dan kritik görüşme
Mısır, İsrail ve İran'a ateşkes çağrısı yaptı
Mısır, İsrail ve İran'a ateşkes çağrısı yaptı
Cihat Yaycı’dan dikkat çeken uyarı: FETÖ’ye dikkat!
Cihat Yaycı’dan dikkat çeken uyarı: FETÖ’ye dikkat!
İngiltere Başbakanı Starmer'a göre Trump, İran-İsrail gerilimine müdahil olacağını ima etmedi
İngiltere Başbakanı Starmer'a göre Trump, İran-İsrail gerilimine müdahil olacağını ima etmedi
İsrail-İran çatışmasına ilişkin tezkere Meclis'te kabul edildi
İsrail-İran çatışmasına ilişkin tezkere Meclis'te kabul edildi
DMM'den Ümit Özdağ’ın namaz iddiasına yalanlama
DMM'den Ümit Özdağ’ın namaz iddiasına yalanlama
Çin, "C929" yolcu uçağının bazı donanım ve parçalarının üretimi için Batılı şirketlerle anlaştı
Çin, "C929" yolcu uçağının bazı donanım ve parçalarının üretimi için Batılı şirketlerle anlaştı
Kars'ta 5 katlı binanın bodrum katında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü
Kars'ta 5 katlı binanın bodrum katında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü