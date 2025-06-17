Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı farklı devirdi
Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 yenerek 1-0 öne geçti.Abone ol
Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede ilk çeyrek, ev sahibi ekibin 22-16'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci çeyrekte farkı açan Fenerbahçe, devreyi 50-34 önde tamamladı.
Sarı-lacivertlilerin 73-52'lik üstünlüğüyle sonuçlanan üçüncü periyotta Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, iki teknik faulün ardından oyun dışında kaldı.
Son periyotta da farkı koruyan Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri mücadeleden 94-76 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.
Seride ikinci maç 19 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak.
Play-off final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyonluk ipini göğüsleyecek.
Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası ve EuroLeague'in ardından Basketbol Süper Ligi'nde de zirvede yer alarak 2024-2025 sezonunu 3 kupayla kapatmayı hedefliyor.
Normal sezonu ikinci sırada bitiren siyah-beyazlı ekip ise Türkiye Kupası finalinde mağlup olduğu Fenerbahçe'den rövanşı alarak 13 yıllık şampiyon özlemine son vermeye çalışacak.