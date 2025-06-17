Macron’dan İran uyarısı: Askeri müdahale en büyük hata olur

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "İran'da rejim değişikliğini askeri müdahaleyle yapmak bugün en büyük hata olur" açıklamasında bulundu.

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G7 Liderler Zirvesi nedeniyle Kanada’da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran-İsrail gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail-İran çatışması beşinci gününe girerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İranlı muhaliflere rejime karşı ayaklanma çağrısı yaptığı ve İran lideri Ali Hamaney için suikast sinyali verdiği dönemde Macron, rejimin güçle devrilmesinin doğru olmayacağını söyledi.

"Dışarıdan bombalarla vurarak bir ülkenin kendisine rağmen kurtarılacağına inanmanın" bir yanılgı olduğunu belirten Macron, "Halkların egemen olduğunu düşünüyorum ve geçmişte vurarak veya askeri operasyonlarla rejimleri değiştirmek isteyenler stratejik hata yapmışlardır." dedi.