BIST 9.340
DOLAR 39,48
EURO 45,40
ALTIN 4.295,03
HABER /  DÜNYA

Macron’dan İran uyarısı: Askeri müdahale en büyük hata olur

Macron’dan İran uyarısı: Askeri müdahale en büyük hata olur

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "İran'da rejim değişikliğini askeri müdahaleyle yapmak bugün en büyük hata olur" açıklamasında bulundu.

Abone ol

G7 Liderler Zirvesi nedeniyle Kanada’da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran-İsrail gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail-İran çatışması beşinci gününe girerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İranlı muhaliflere rejime karşı ayaklanma çağrısı yaptığı ve İran lideri Ali Hamaney için suikast sinyali verdiği dönemde Macron, rejimin güçle devrilmesinin doğru olmayacağını söyledi.

"Dışarıdan bombalarla vurarak bir ülkenin kendisine rağmen kurtarılacağına inanmanın" bir yanılgı olduğunu belirten Macron, "Halkların egemen olduğunu düşünüyorum ve geçmişte vurarak veya askeri operasyonlarla rejimleri değiştirmek isteyenler stratejik hata yapmışlardır." dedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan’dan kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan’dan kritik görüşme
Mısır, İsrail ve İran'a ateşkes çağrısı yaptı
Mısır, İsrail ve İran'a ateşkes çağrısı yaptı
Cihat Yaycı’dan dikkat çeken uyarı: FETÖ’ye dikkat!
Cihat Yaycı’dan dikkat çeken uyarı: FETÖ’ye dikkat!
İngiltere Başbakanı Starmer'a göre Trump, İran-İsrail gerilimine müdahil olacağını ima etmedi
İngiltere Başbakanı Starmer'a göre Trump, İran-İsrail gerilimine müdahil olacağını ima etmedi
İsrail-İran çatışmasına ilişkin tezkere Meclis'te kabul edildi
İsrail-İran çatışmasına ilişkin tezkere Meclis'te kabul edildi
DMM'den Ümit Özdağ’ın namaz iddiasına yalanlama
DMM'den Ümit Özdağ’ın namaz iddiasına yalanlama
Çin, "C929" yolcu uçağının bazı donanım ve parçalarının üretimi için Batılı şirketlerle anlaştı
Çin, "C929" yolcu uçağının bazı donanım ve parçalarının üretimi için Batılı şirketlerle anlaştı
Kars'ta 5 katlı binanın bodrum katında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü
Kars'ta 5 katlı binanın bodrum katında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü
Fatih Altaylı'dan olay kıyaslama! İmamoğlu ve Öcalan...
Fatih Altaylı'dan olay kıyaslama! İmamoğlu ve Öcalan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Netanyahu mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Netanyahu mesajı!
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sığınağa indi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sığınağa indi
Yazışmalar ortaya çıkmıştı! PFDK'da toplu istifa kararı
Yazışmalar ortaya çıkmıştı! PFDK'da toplu istifa kararı