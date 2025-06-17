İsrail'e yeni saldırı dalgası başladı: Tel Aviv alev alev!

İsrail'in hava saldırısıyla başlayan savaşta İran'ın hipersonik füzeler ve kamikaze İHA'larla başlattığı karşı saldırılar sürüyor. Tahran ve Tel Aviv'de bombalar patlarken İran yeni bir saldırı başlattığını duyurdu.

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İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" saldırısı ile buna karşılık İran'ın misillemesiyle başlayan savaş beşinci günde de devam ediyor. İran yeni saldırı dalgası başlattı. İsrail ise İran'ın İsfahan şehrini vurdu. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un, İran’ın füze saldırıları sırasında sığınağa girdiğine dair görüntüler paylaşıldı. İşte son gelişmeler...

İRAN'DAN YENİ SALDIRI DALGASI

Savaşta son olarak İran İsrail'e yönelik yeni füze saldırısını başlattı. Başta Tel Aviv olmak üzere birçok İsrail şehri füzelerle hedef alındı. Şehirde sirenler yeniden çalmaya başladı.

MACRON'DAN İRAN MESAJI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "İran'da rejim değişikliğini askeri müdahaleyle yapmak bugün en büyük hata olur" dedi.

ABD SAVAŞA DAHİL OLABİLİR

Beyaz Saray "İran'a saldırı masada. Ortadoğu Görev Gücü kurduk" açıklamasından bulundu.

TRUMP: İRAN'DA HAVA HAKİMİYETİNE SAHİBİZ

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Artık İran semaları üzerinde tam ve eksiksiz kontrolümüz var. Hava hakimiyetine sahibiz. Kimse bizden iyisini yapamaz.

"İRAN'IN HAVA SİSTEMLERİ ABD TEÇHİZATLARIYLA KIYASLANAMAZ"

İran'ın çok sayıda iyi hava izleme sistemleri ve diğer savunma ekipmanları vardı. Ancak bunlar Amerikan yapımı teçhizatlarla kıyaslanamaz."

"İRAN'A SALDIRILAR YAVAŞLAMAYACAK"

Öte yandan Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden geri dönen Trump, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Açıklamasında İran'a yönelik saldırıların süreceğini vurgulayan Trump, "İran'a saldırılar yavaşlamayacak" ifadelerini kullandı. Bu sözler, uluslararası kamuoyunda endişeleri daha da artırdı.

"İRAN'IN VAZGEÇMESİNİ İSTİYORUM"

"Ateşkes aradığımı söylemedim" diyen Trump, "İran'ın nükleer programından tamamen vazgeçmesini istiyorum" dedi. Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ya da ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'i İran'la görüşmeye gönderme ihtimali konusunda "gönderebilirim" diyen Trump, "Bu geri döndüğümde ne olacağına bağlı" ifadesini kullandı.