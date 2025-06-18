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Can alan yarış! Farları yanmayan otomobil dehşet saçtı, motosiklet ikiye bölünde

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Can alan yarış! Farları yanmayan otomobil dehşet saçtı, motosiklet ikiye bölünde

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki motosiklet ve bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Kazada çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil devrildi. Bir motosiklette yangın çıkarken diğer motosiklet ikiye bölündü.

Can alan yarış! Farları yanmayan otomobil dehşet saçtı, motosiklet ikiye bölünde - Resim: 1

Kocaali istikametinde, far ve stop lambası yanmadığı iddia edilen yabancı uyruklu A.A.S. yönetimindeki 54 MA 4178 plakalı otomobille, yarıştığı öne sürülen motosiklet grubundan Sıtkı G'nin kullandığı 10 AFM 241 plakalı ve B.G. idaresindeki 35 BTN 712 plakalı iki motosiklet çarpıştı.

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Can alan yarış! Farları yanmayan otomobil dehşet saçtı, motosiklet ikiye bölünde - Resim: 2

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil devrildi. B.G'nin kullandığı motosiklette yangın çıkarken Sıtkı G. idaresindeki motosiklet ikiye bölündü.

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Can alan yarış! Farları yanmayan otomobil dehşet saçtı, motosiklet ikiye bölünde - Resim: 3

Kazada sürücüler ile otomobildeki bir çocuk yaralandı, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Can alan yarış! Farları yanmayan otomobil dehşet saçtı, motosiklet ikiye bölünde - Resim: 4

Yaptıkları kontrolde Sıtkı G'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralılar A.A.S, M.A.S. ve B.G'yi Karasu ve Kocaali devlet hastanelerine kaldırdı.

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