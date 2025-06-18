İran İsrail savaşında dünyanın konuştuğu iddia! New York Times yazdı

ABD'nin, nükleer tesislere yönelik bir saldırısı durumunda İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabileceği iddia edildi.

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Amerikan New York Times (NYT) gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin yeni değerlendirmelere yer verildi.

ABD'li yetkililer, haberde, ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırısı halinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlamaya başlayacağını düşündüklerini belirtti.

Aynı haberde, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere ve bölgedeki bazı ABD üslerine saldırmaya başlamasının da beklendiği kaydedildi.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Avrupa gaz fiyatları artış eğiliminde

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmanın ardından Hürmüz Boğazı'nda, LNG arzının tehlikeye girebileceğine yönelik endişeler nedeniyle Avrupa gaz fiyatlarında yükseliş eğilimi görülüyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de temmuz vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı 39,7 avroya kadar yükselerek, nisan başından beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Fiyatlar, dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 3 artarken, çatışma öncesi seviyenin yaklaşık yüzde 8 üzerinde seyrediyor.