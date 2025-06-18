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İsrail'den, 'kuzeydeki Celile bölgesine sızan bir İHA'ya karşı koyduk' iddiası

İsrail'den, 'kuzeydeki Celile bölgesine sızan bir İHA'ya karşı koyduk' iddiası

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesine sızan bir insansız hava aracına (İHA) karşı koyduğunu iddia etti.

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Ordudan yapılan açıklamada, bu sabah Celile bölgesindeki birkaç kasabada "bir sızma tespit edilmesi üzerine" sirenlerin aktifleştirilmesinin ardından hava kuvvetlerinin bir düşman İHA'sına karşı koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'yı gönderen tarafın adına yer verilmezken, sadece İHA'nın doğudan geldiği belirtildi.

İsrail Hava Kuvvetleri, bu gece ülkenin doğusundaki Ölü Deniz bölgesinde 2 insansız hava aracına (İHA) karşı koyduğunu iddia etmişti.

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