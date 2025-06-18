İran lideri Hamaney: Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını belirtti.

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Hamaney’in sosyal paylaşım platformu X hesabından Arapça paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Trump tam teslimiyet istiyor

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada "Sözde 'Yüce Lider'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere" demşyti.

Trump, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise İran'ı kastederek "Koşulsuz teslimiyet" ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, Trump, "İran semaları üzerinde artık tam ve eksiksiz kontrolümüz var. İran'ın çok sayıda iyi hava izleme sistemleri ve diğer savunma ekipmanları vardı ve ancak bunlar Amerikan yapımı teçhizatlarla kıyaslanamaz" açıklamasında bulunmuştu.

Ayetullah Ali Hamaney kimdir?

1979'daki İslam Devrimi'nden bu yana İran'ın ikinci dini lideri olan Ayetullah Ali Hamaney 1989'dan bu yana da bu görevi yürütüyor.

Bugünkü genç İranlıların tamamı, yalnızca onun yönetimi altında yaşadı.

Ülkenin siyasi yapısında pek çok farklı güç merkezi bulunmasına rağmen, Hamaney bu yapıların tam merkezinde yer alıyor. Kamu politikaları üzerinde veto yetkisine sahip olan dini lider kimin hangi göreve getirileceğine karar verebilir.

Devlet başkanı ve aynı zamanda İran Silahlı Kuvvetleri'nin (Devrim Muhafızları dahil) başkomutanı olan Hamaney, neredeyse sınırsız bir güce sahip.

1939 yılında, İran'ın ikinci büyük şehri olan Meşhed'de dünyaya geldi.

Sekiz çocuklu bir ailenin ikinci çocuğuydu. Babası Şii mezhebine mensup orta düzey bir din adamıydı.

Küçük yaşlardan itibaren Kur'an eğitimi aldı ve henüz 11 yaşında din adamı unvanı kazandı.

Ancak o dönemin birçok dini lideri gibi, manevi kimliğinin yanında siyasi bir duruşu da vardı.

Etkileyici bir hatip olan Hamaney, İran Şahı'na karşı çıkan muhalif hareketin içine katıldı.

Yıllarca yer altına indi, defalarca hapse atıldı. Şah'ın gizli polisince altı kez tutuklandı, işkence gördü, sürgüne gönderildi.

İslam Devrimi'nden bir yıl sonra, devrimin lideri Ayetullah Humeyni tarafından Tahran'daki Cuma hutbelerini vermekle görevlendirildi.

1981'de cumhurbaşkanı seçildi. 1989'da Humeyni'nin ölümü üzerine, dini lider olarak onun yerine getirildi.