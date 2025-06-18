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İsrailli eski futbolcudan skandal benzetme: Yarı finalde İran’ı yendik finalde ise Türkiye var

İsrailli eski futbolcudan skandal benzetme: Yarı finalde İran’ı yendik finalde ise Türkiye var

İsrailli eski futbolcu ve televizyon sunucusu Eyal Berkovic, Hamas ve İran’a yapılan saldırıları “maç” benzetmesiyle anlattı, sıradaki hedefin Türkiye olduğunu ima etti.

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Batı dünyasını arkasına alarak Orta Doğu halklarına bela olan İsrail'de, şımarıklık, ve küstahlık toplumun her katmanında kendisine yer buluyor.

İsrailli eski futbolcu ve televizyon sunucusu Eyal Berkovic, İsrail televizyonu Kanal 13'te katıldığı bir programda, Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı.

Askerî operasyonları futbol turnuvasına benzeten Berkovic, “İsrail'in finalde Türkiye ile karşılacağını” ileri sürdü.

Berkovic, “Bu sabah bir şaka aldım: Çeyrek finalde Hamas’la berabere kaldık, penaltılarda eledik. Yarı finalde İran’ı yendik. Finalde ise Türkiye var” dedi.

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