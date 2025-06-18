Sinan Burhan ve Zafer Şahin'den 145 bin liralık otelde kaldılar iddiasına sert tepki

TUSAŞ’ın davetlisi olarak Paris'e giden gazeteciler Sinan Burhan ve Zafer Şahin, gecelik en düşük fiyatı 145 bin TL olan Hotel Ritz Paris’te kaldığı iddiasını yalanlayarak sert tepki gösterdiler. Tüm gazetecilerin 4 yıldızlı otelde kaldığını belirten Sinan Burhan, "Karakter, otel odasında değil, yürekte belli olur. Kalanda, ispat etmeyende, kaldı diyende şerefsizdir." dedi.

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Dünyanın en köklü ve büyük havacılık fuarlarından biri olan Paris AirShow'a TUSAŞ'a davetlisi olarak giden gazeteciler Sinan Burhan ve Zafer Şahin'in Paris'te geceliği 145 bin liralık otelde kaldığı iddiası ortaya atıldı.

Tepki çeken iddiaya hedefteki isimlerden yanıt gecikmedi. Her iki isim de sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, bir gurbetçinin isteği üzerine sadece hatıra fotoğrafı çekildiklerini belirterek orada kalmadıklarını belirttiler.

Sinan Burhan: Sadece bir fotoğraf çektirdik, Tabelayı bile görmedik.

O otelde kaldı” diyen herkesin alnında şerefsiz, vicdansız, iftiracı yazar. O otelin adını bile sizin saçma sapan yorumlarınız sayesinde öğrendim. Ne kaldım ne de ilgilendim. Sadece bir fotoğraf çektirdik, Tabelayı bile görmedik. Bir gurbetçi arkadaş fotoğraf çekilelim dedi. Olur dedik. Otelin kaç para olduğu, kaç yıldızlı olduğu da umurumda değil. Benim alnım açık, vicdanım rahat. Siz kendi yalanınızla, iftiranızla boğulun. Karakter, otel odasında değil, yürekte belli olur. Kalanda, ispat etmeyende, kaldı diyende şerefsizdir. Tüm gazeteciler ve memurlar 4 yıldızlı bir otelde kaldık.

Zafer Şahin: Allah belanızı versin iftiracı alçaklar

Alçak etkili haber… Sadece geceliği 145 bin liralık otelde kaldılar yalanı yetmez. İBB’den para aldılar da demen lazım. Emrah Bağdatlının emir eri gibi hareket ettiler. Yeri geldi fetönün yeri geldi pkk’nın savunuculuğunu yaptılar diye de yaz. Yaparsın sen bunu… O karakter var sende kripto köpek. A pardon, sen yazamazsın bunları değil mi? Sadece o resimdeki tertemiz gurbetçi genci de hedef haline getirdin ya. Çocuk sadece bir resim çektirmek istemişti. Bütün suçu buydu. Allah belanızı versin iftiracı alçaklar. Al şimdi bu resmi de yayınla. Anlık. Yayınlamazsan senden adisi, alçağı yok.