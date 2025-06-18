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İsrailli gazeteciden pişkin sözler! İran'ı yendik sırada Türkiye var

İsrailli gazeteciden pişkin sözler! İran'ı yendik sırada Türkiye var

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar karşılıklı saldırılarla devam ederken, Orta Doğu'da terör estiren İsrail cephesinden skandal bir açıklama geldi. İsrailli gazeteci Eyal Berkovitch, İsrail'in İran'dan sonra Türkiye'ye saldıracağını ima etti. Aynı zamanda eski bir futbolcu olan Berkovitch, "Çeyrek finalde Hamas'ı, yarı finalde İran'ı yendik. Finalde Türkiye var" ifadeleriyle tepki çekti.

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Orta Doğu'da gerilim giderek tırmanıyor. İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan çatışmaların 6'ncı gününde karşılıklı füze bombardımanı yaşandı. Gazze'deki katliamın ardından İran'a da saldırarak tepkileri üzerine çeken İsrail cephesinden skandal bir açıklama geldi.

İsrail televizyonundan Kanal 13'te konuşan İsrailli gazeteci Eyal Berkovitch, sıradaki hedefin Türkiye olduğunu söyledi.

"Hamas ve İran'ı yendik, sıra Türkiye'de"

Eski bir futbolcu olan ve futbol diliyle konuşan Berkovitch, "Bakın, bugün bir şaka aldım. Çeyrek finalde Hamas'la berabere kaldığımızı söylüyor. Penaltılarla onları yendik. Yarı finalde ise İran'ı yendik. Finalde Türkiye var." şeklinde konuştu. İsrailli gazetecinin bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Akıllara Erdoğan'ın uyarısı geldi

İsrailli gazetecinin skandal sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aylar önce yaptığı ve gündem olan konuşması akıllara geldi. İsrail'in hedefinin Türkiye olacağını söyleyen Erdoğan, "Birileri ısrarla görmek istemese de Netanyahu hükümeti, Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurmakta, ütopya peşinde koşmakta, bu niyetlerini de çeşitli vesilelerle ifşa etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

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