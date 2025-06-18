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"Sevenler" organize suç örgütüne operasyon: Elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sevenler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, elebaşı dahil 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edirne merkezli olmak üzere İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir'de belirlenen 16 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldığını belirtti.

Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşı N.S'nin de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak", "suç gelirlerini aklama" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından savcılıklarca soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

"Sevenler" organize suç örgütüne operasyon: Elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı - Resim: 0

Yerlikaya, aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 otomobil ve çok sayıda pasaport ele geçirildiğini kaydederek, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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