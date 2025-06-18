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Kenan Yılmaz Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti! Nasreddin Hoca'yı kadın mevzusundan öldürmüş

Kenan Yılmaz Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti! Nasreddin Hoca'yı kadın mevzusundan öldürmüş

Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti: Mehmet Turhal'ı Kenan Yılmaz öldürmüş. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugün yayınlanan bölümünde itiraf geldi. Kenan Yılmaz, "Mehmet Tural, kendisine kadın getirdiğimi sandı. Ama kadını görmeyince sinirlendi. Silah çekti arbede sırasında patladı' dedi. Kenan Yılmaz, ATV stüdyosuna gelen emniyet ekipleri tarafından canlı yayında gözaltına alındı.

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KONYA'nın Akşehir ilçesinde 'Nasreddin Hoca' olarak tanınan Mehmet Tural'ın kaybı, televizyon programında çözüldü. Cinayet, Müge Anlı'nın programında Kenan Yılmaz tarafından itiraf edildi. Cinayet sebebi kadın ticareti çıktı. 

Kenan Yılmaz Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti! Nasreddin Hoca'yı kadın mevzusundan öldürmüş - Resim: 0

Konya’da yaşayan ve Nasreddin Hoca karakterini temsili olarak canlandıran 61 yaşındaki Mehmet Tural, 1 Nisan sabahı evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yaklaşık bir haftadır süren arama çalışmalarına rağmen sonuç alınamayınca, ailesi Müge Anlı’nın televizyon programına başvurdu. Tural’ın 89 yaşındaki annesi Melahat Tural, oğlunun hayatından endişe duyduğunu belirterek yardım istedi. Programda ortaya çıkan detaylar ise olayın çok daha karanlık bir boyuta işaret etti.

Katil Kenan Yılmaz çıktı
Kenan Yılmaz Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti! Nasreddin Hoca'yı kadın mevzusundan öldürmüş - Resim: 1

Mehmet Tural’ın sosyal medyada tanıştığı Gülşen Dal isimli bir kadına evlenme vaadiyle yaklaşık 200 bin TL para ve 160 bin TL değerinde altın gönderdiği ortaya çıktı. Kaybolmadan önce evde bıraktığı bir notta, "Dolandırıldım. Bana bir şey olursa Kenan isimli şahıstan bilin" ifadeleri yer aldı. Notta geçen “Değirmenköylü Kenan” olarak tarif edilen kişi, Kenan Yılmaz’dı. Müge Anlı’nın programında yüzleşmeye çağrılan Yılmaz, uzun süre iddiaları reddetti. Bugün canlı yayında çözülen Kenan Yılmaz cinayeti itiraf etti. 

Kenan Yılmaz Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti! Nasreddin Hoca'yı kadın mevzusundan öldürmüş - Resim: 2

Kenan Yılmaz, Mehmet Tural’ı neden ve nasıl öldürdüğünü şöyle anlattı: 

-Mehmet Tural, kendisine kadın getirdiğimi sandı. Ama kadını görmeyince sinirlendi. Bana silah çekti ve 'Sür' dedi. Issız bir yerde durduk. Silahı bana doğrulttu. Elinden almaya çalıştım, arbede yaşandı. Boğazına yapıştım, o da silahı çevirmeye çalışıyordu. O anda silah patladı. Kafasına mı geldi, omzuna mı geldi bilmiyorum. Sonra aşağı düştü, ben atmadım, kendi düştü. Orası yüksek bir yerdi, aşağıda dere akıyordu.”

200 bin liraya ne oldu?
"Bana 200 bin verecekti ona kadını verecektim" diyen Kenan Yılmaz, kayıp olan parayı almadığını iddia etti. Müge Anlı'nın ısrarlı sorusuna rağmen, Kenan Yılmaz, cesedi bulacak olan polislerin parayı da bulacağını öne sürdü. 

Kenan Yılmaz cinayetten sonra eşiyle birlikte Antalya'ya tatile gitmiş. Jandarmanın kendisini aradığını belirten Kenan Yılmaz, şunları söyledi:

'Eşimin hiç bir şeyden haberi yok. Jandarma beni arayınca şok oldum. Ben neresine sıktığımı bilmiyordum. Jandarma arayınca 'galiba ölmüş' dedim. O ana kadar öldüğünü bilmiyordum.

Canlı yayında gözaltına alındı

Kenan Yılmaz Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti! Nasreddin Hoca'yı kadın mevzusundan öldürmüş - Resim: 3

Kenan Yılmaz itiraflarının ardından stüdyoya emniyet ekiplerinin geldiğini öğrenince çok tedirgin oldu. Ayağa kalkan Kenan Yılmaz'ın titrediği ve gözlerinin dolduğu görüldü. 

Kenan Yılmaz Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti! Nasreddin Hoca'yı kadın mevzusundan öldürmüş - Resim: 4

Kenan Yılmaz canlı yayında ellerine kelepçe takılıp gözaltına alındı. 

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