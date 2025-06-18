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Real Madrid'den Arda Güler kararı! Resmi açıklama geldi

Real Madrid'den Arda Güler kararı! Resmi açıklama geldi

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Al Hilal maçı öncesi katıldığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Arda Güler'in son durumu hakkında konuşan Xabi, ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

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Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Hilal maçı öncesinde katıldığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunarak Arda Güler'in geleceği hakkında konuştu.

Yeni sezonda Arda Güler'in daha fazla süre alacağını belirten Xabi Alonso, "Arda Güler bu sezon daha fazla oynayacak. Uyum zaman alır. Örneğin Luka, güçten güce ilerledi. Arda Güler, Endrick... Bunlar doğal süreçler. İkinci yıllarında daha da ilerleyecekler. Her şey doğal." dedi.

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk maçında 18 Haziran günü saat 22:00'de Al Hilal ile kozlarını paylaşacak.

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