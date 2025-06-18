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Azerbaycan Mahallesi'nde yaşam başlıyor! Bakan Murat Kurum: Birlikte güçlü yarınlara

Kahramanmaraş’ta “250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni” Azerbaycan hükümeti ve TOKİ iş birliği ile inşa edilen Azerbaycan Mahallesi’nde 19 Haziran’da (yarın) düzenlenecek.

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‘Birlikte Güçlü Yarınlara’ temalı törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.

BAKAN KURUM: ZOR GÜNLERDEN BUGÜNLERE

Tören öncesi Bakan Kurum, yeniden inşa edilen Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi’nin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, “Zor dünlerden mutlu bugünlere ve Birlikte Güçlü Yarınlara. Bu hikayenin adı Kahramanmaraş” mesajını verdi.

AZERBAYCAN MAHALLESİ PAYLAŞIMI

Videoda, 1.183’ü konut, 1.595’i iş yeri olmak üzere toplam 2 bin 778 bağımsız bölümün yapıldığı Azerbaycan Mahallesi ve o mahalledeki Haydar Aliyev İlkokulu’nda eğitim alan öğrenciler ile Ebrar Sitesi'nin görüntüleri yer alıyor.

Azerbaycan Mahallesi'nde yaşam başlıyor! Bakan Murat Kurum: Birlikte güçlü yarınlara - Resim: 0

Azerbaycan Mahallesi'nde yaşam başlıyor! Bakan Murat Kurum: Birlikte güçlü yarınlara - Resim: 1

Azerbaycan Mahallesi'nde yaşam başlıyor! Bakan Murat Kurum: Birlikte güçlü yarınlara - Resim: 2

Azerbaycan Mahallesi'nde yaşam başlıyor! Bakan Murat Kurum: Birlikte güçlü yarınlara - Resim: 3

Azerbaycan Mahallesi'nde yaşam başlıyor! Bakan Murat Kurum: Birlikte güçlü yarınlara - Resim: 4

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