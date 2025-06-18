Benzin ve motorine dev zam! Tabela değişiyor, acele edin depoları doldurun 50 lirayı aştı

Motorin fiyatları hafta sonu ve önceki gün gelen zamlarla 50 lirayı aştı. Bu kez hem motorine hem de benzine yeni zam geliyor. Tabela değişmeden acele edin ve depolarınızı fulleyin. İran - İsrail arasındaki çatışma ile birlikte petrol fiyatları fırladı. Bu da akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

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İran ve İsrail arasındaki çatışmaların şiddetleneceği ve bölgedeki petrol arzını sekteye uğratacağı endişesi petrol fiyatlarını uçurdu. Bu da akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam gelmesine neden oldu.

Motorinin fiyatı cumartesi günü gelen kallavi zammın ardından 2 gün önce gelen 1 lira 70 kuruşluk zam ile birlikte 50 lirayı aştı.

HEM BENZİNE HEM MOTORİNE ZAM

Bu kez hem benzine hem de motorine zam geliyor. NTV'de yer alan habere göre benzinin litre fiyatına 1.56 lira, motorinin litre fiyatına 1.87 lira zam gelmesi bekleniyor.

NE KADAR OLACAK?

Böylece İstanbul'da benzinin litre fiyatı 50 liraya, Ankara'da 50.66 liraya, İzmir'de 51 liraya yükselmesi bekleniyor.

Motorinin litresinin İstanbul'da fiyatının 51.38 liraya, Ankara'da 52.23 liraya, İzmir'de ise 52.57 liraya çıkması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin: 48.44 TL/LT

Motorin:49.51 TL/LT

LPG:25.09 TL/LT