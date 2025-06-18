BIST 9.340
DOLAR 39,54
EURO 45,54
ALTIN 4.298,48
HABER /  SAĞLIK

Ehliyet sağlık raporu, hac umre parmak izi ücreti ne kadar? Aile hekimliği alacak

Ehliyet sağlık raporu, hac umre parmak izi ücreti ne kadar? Aile hekimliği alacak

Daha önce ücretsiz olan bazı sağlık raporları için yeni düzenleme yapıldı. Sürücü raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu dahil aile hekimlerinden alınacak pek çok rapor artık ücretli verilecek. Bu yıl itibarıyla geçerli olan fiyatlar, milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Ehliyet, sporcu raporu hac ve umre için parmak izi, akli meleke raporu av tüfeği ve iş sağlığı güvenliği raporu 250 lira ücret ödenerek alınacak.

Abone ol

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren rapor ücretleri belli oldu. Aile hekimliklerinden alınacak sürücü raporu (ehliyet), sporcu raporu, durum bildirir tek hekim raporları, hac/umre için parmak izi raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu, akli meleke raporu, yivsiz av tüfeği raporu 15 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ücretli hale getirildi.

ÜCRET İNTERNETTEN ÖDENİYOR

Ücretler aile hekimliğindeki yetkililere değil sbos.saglik.gov.tr adresinden veya karekodla giriş yapılarak ödeniyor.

RAPOR ÜCRETİ 250 LİRA

Raporları almak isteyenler bundan sonra 250 lirayı ödeyerek rapora sahip olabilecek.

ÜCRETLİ OLACAK OLAN RAPORLAR

Aile sağlığı merkezinde muayeneler ücretsiz olmaya devam edecek ama rapora esas işlemler için belirlenen ücret, vatandaş tarafından karşılanacak.

Sürücü raporu (ehliyet)
Sporcu raporu
Durum bildirir tek hekim raporları
Hac/umre için parmak izi raporu
İş sağlığı ve güvenliği raporu
Akli meleke raporu
Yivsiz av tüfeği raporu

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İsrail-İran çatışması sonrası altın fiyatlarına bakın! Gram altın için olay olacak tahmin, tarihi de söyledi
Foto Galeri İsrail-İran çatışması sonrası altın fiyatlarına bakın! Gram altın için olay olacak tahmin, tarihi de söyledi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro'ya bakın
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro'ya bakın
Benzin ve motorine dev zam! Tabela değişiyor, acele edin depoları doldurun 50 lirayı aştı
Benzin ve motorine dev zam! Tabela değişiyor, acele edin depoları doldurun 50 lirayı aştı
İsrail hükümetinden yerel hava yolu şirketlerine talimat
İsrail hükümetinden yerel hava yolu şirketlerine talimat
Sağlıkta 'REDES' dönemi: Sorunlar erken tespit edilecek
Sağlıkta 'REDES' dönemi: Sorunlar erken tespit edilecek
İran'dan atılan füzelerin İsrail'e maliyeti ortaya çıktı
İran'dan atılan füzelerin İsrail'e maliyeti ortaya çıktı
İZBAN'da sigara içen yolcu güvenlik görevlisini öldürdü
İZBAN'da sigara içen yolcu güvenlik görevlisini öldürdü
"Sevenler" organize suç örgütüne operasyon: Elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı
"Sevenler" organize suç örgütüne operasyon: Elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 22 zanlı yakalandı
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 22 zanlı yakalandı
İsrailli gazeteciden pişkin sözler! İran'ı yendik sırada Türkiye var
İsrailli gazeteciden pişkin sözler! İran'ı yendik sırada Türkiye var
Sırrı Süreyya Önder'in yerine gelen isim belli oldu! İmralı Heyeti'ne yeni üye
Sırrı Süreyya Önder'in yerine gelen isim belli oldu! İmralı Heyeti'ne yeni üye
Sinan Burhan ve Zafer Şahin'den 145 bin liralık otelde kaldılar iddiasına sert tepki
Sinan Burhan ve Zafer Şahin'den 145 bin liralık otelde kaldılar iddiasına sert tepki
İran İsrail savaşında dünyanın konuştuğu iddia! New York Times yazdı
İran İsrail savaşında dünyanın konuştuğu iddia! New York Times yazdı