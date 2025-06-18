Ehliyet sağlık raporu, hac umre parmak izi ücreti ne kadar? Aile hekimliği alacak

Daha önce ücretsiz olan bazı sağlık raporları için yeni düzenleme yapıldı. Sürücü raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu dahil aile hekimlerinden alınacak pek çok rapor artık ücretli verilecek. Bu yıl itibarıyla geçerli olan fiyatlar, milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Ehliyet, sporcu raporu hac ve umre için parmak izi, akli meleke raporu av tüfeği ve iş sağlığı güvenliği raporu 250 lira ücret ödenerek alınacak.

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Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren rapor ücretleri belli oldu. Aile hekimliklerinden alınacak sürücü raporu (ehliyet), sporcu raporu, durum bildirir tek hekim raporları, hac/umre için parmak izi raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu, akli meleke raporu, yivsiz av tüfeği raporu 15 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ücretli hale getirildi.

ÜCRET İNTERNETTEN ÖDENİYOR

Ücretler aile hekimliğindeki yetkililere değil sbos.saglik.gov.tr adresinden veya karekodla giriş yapılarak ödeniyor.

RAPOR ÜCRETİ 250 LİRA

Raporları almak isteyenler bundan sonra 250 lirayı ödeyerek rapora sahip olabilecek.

ÜCRETLİ OLACAK OLAN RAPORLAR

Aile sağlığı merkezinde muayeneler ücretsiz olmaya devam edecek ama rapora esas işlemler için belirlenen ücret, vatandaş tarafından karşılanacak.

Sürücü raporu (ehliyet)

Sporcu raporu

Durum bildirir tek hekim raporları

Hac/umre için parmak izi raporu

İş sağlığı ve güvenliği raporu

Akli meleke raporu

Yivsiz av tüfeği raporu