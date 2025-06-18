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ABD İran'a saldıracak mı? Trump ile Netanyahu arasında savaş görüşmesi

ABD İran'a saldıracak mı? Trump ile Netanyahu arasında savaş görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'nin İran'a yönelik saldırılara dahil olup olmayacağı tüm dünyada merak edilirken, ABD basınında konuya ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

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Dünya gözünü İsrail ile İran arasındaki çatışmalara dikti. Savaşın 6'ncı gününde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray doğruladı

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Trump ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi yaptığını doğruladı ancak görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verdi.

ABD İran'a saldıracak mı? 

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıya ABD’nin katılıp katılmayacağına dair soruların gündeme geldiği görüşmeyle ilgili İsrail ve ABD tarafından henüz somut bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, yerel saatle öğleden sonra Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibini toplayan Trump'ın, İsrail-İran gerilimine ilişkin bu akşam bir açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin de Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadı.

Trump ile Netanyahu arasında savaş görüşmesi

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına dahil olmayı değerlendirdiği iddia edildi.

ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılmayı değerlendirdiği iddia edildi. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına dahil olmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

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