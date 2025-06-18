BIST 9.205
DOLAR 39,54
EURO 45,51
ALTIN 4.294,92
HABER /  EKONOMİ

Yok artık kirazın kilosu 400 lira! Geçen yılın 5 katı fiyatla piyasaya çıktı

Yok artık kirazın kilosu 400 lira! Geçen yılın 5 katı fiyatla piyasaya çıktı

İSTANBUL Avrupa Yakası Hal Müdürlüğü'nün verilerine göre, geçtiğimiz yılın haziran ayında 80 liradan satışa sunulan kirazın kilogram fiyatı bu yıl 400 TL'ye yükseldi. Sevilen meyvenin fiyatında yaşanan 5 katlık artışın en büyük sebebi ise kış aylarında yaşanan zirai don felaketi olarak gösteriliyor.

Abone ol

Kış aylarında meydana gelen ve Türkiye'nin tarım deposu şehirlerini etkileyen zirai don felaketinin pazardaki etkisi ortaya çıkmaya başladı. İstanbul Avrupa Yakası Hal Müdürlüğü'nün fiyat sepetinde yer alan verilere göre, geçtiğimiz yılın haziran ayında 80 liradan satışa sunulan kirazın kilogramı bu yıl 400 lira. 

Bu yıl kirazı unutun!

Yok artık kirazın kilosu 400 lira! Geçen yılın 5 katı fiyatla piyasaya çıktı - Resim: 0Kirazın 400 lira fiyatla bu sene sadece dar gelirlinin değil orta gelirlinin de evine girmesi zorlaştı. Meyve ve sebze fiyatlarında görülen artış yalnızca kirazla sınırlı değil. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don olayından 16 ürünün etkilendiğini belirterek, bunların armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, nektarin, portakal, şeftali, üzüm ve fıstık olduğunu açıklamıştı. 

Napolyon kirazın tanesi 10 lira
Kiraz fiyatlarında görülen rekor artış, İstanbul ile sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de satışa sunulan Napolyon kirazın tanesinin 10 lira olduğu görülmüş, söz konusu görsel sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. 

Yok artık kirazın kilosu 400 lira! Geçen yılın 5 katı fiyatla piyasaya çıktı - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
Deprem bilimci Ahmet Ercan kaçak çıkan Kuşadası'ndaki villasına bakın ne yaptı
Deprem bilimci Ahmet Ercan kaçak çıkan Kuşadası'ndaki villasına bakın ne yaptı
İran'da Mossad ajanı olmakla suçlanan 5 kişi gözaltına alındı
İran'da Mossad ajanı olmakla suçlanan 5 kişi gözaltına alındı
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem hastaneye kaldırıldı
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem hastaneye kaldırıldı
Fed'in faiz kararı öncesi altın fiyatları düşüşte! Yıl sonu için olay yaratacak tahmin
Fed'in faiz kararı öncesi altın fiyatları düşüşte! Yıl sonu için olay yaratacak tahmin
Gazze'de 32 kişi daha hayatını kaybetti! İsrail yine yardım bekleyenleri hedef aldı
Gazze'de 32 kişi daha hayatını kaybetti! İsrail yine yardım bekleyenleri hedef aldı
İsrail'de yaşayan Filistinliler sığınaklara alınmadı
İsrail'de yaşayan Filistinliler sığınaklara alınmadı
ABD İran'a saldıracak mı? Trump ile Netanyahu arasında savaş görüşmesi
ABD İran'a saldıracak mı? Trump ile Netanyahu arasında savaş görüşmesi
İran'dan İsrail ajanlarına darbe! Tespit edilerek imha edildi
İran'dan İsrail ajanlarına darbe! Tespit edilerek imha edildi
Tüm taşıt ilanları için zorunlu oldu, yeni dönem başlıyor! Bakanlık duyurdu
Tüm taşıt ilanları için zorunlu oldu, yeni dönem başlıyor! Bakanlık duyurdu
Yurt dışından dönemeyen İsrailliler, Tel Aviv'e inmeye başladı
Yurt dışından dönemeyen İsrailliler, Tel Aviv'e inmeye başladı
Kenan Yılmaz Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti! Nasreddin Hoca'yı kadın mevzusundan öldürmüş
Kenan Yılmaz Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti! Nasreddin Hoca'yı kadın mevzusundan öldürmüş
Real Madrid'den Arda Güler kararı! Resmi açıklama geldi
Real Madrid'den Arda Güler kararı! Resmi açıklama geldi