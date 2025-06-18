Yok artık kirazın kilosu 400 lira! Geçen yılın 5 katı fiyatla piyasaya çıktı

İSTANBUL Avrupa Yakası Hal Müdürlüğü'nün verilerine göre, geçtiğimiz yılın haziran ayında 80 liradan satışa sunulan kirazın kilogram fiyatı bu yıl 400 TL'ye yükseldi. Sevilen meyvenin fiyatında yaşanan 5 katlık artışın en büyük sebebi ise kış aylarında yaşanan zirai don felaketi olarak gösteriliyor.

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Kış aylarında meydana gelen ve Türkiye'nin tarım deposu şehirlerini etkileyen zirai don felaketinin pazardaki etkisi ortaya çıkmaya başladı. İstanbul Avrupa Yakası Hal Müdürlüğü'nün fiyat sepetinde yer alan verilere göre, geçtiğimiz yılın haziran ayında 80 liradan satışa sunulan kirazın kilogramı bu yıl 400 lira.

Bu yıl kirazı unutun!

Kirazın 400 lira fiyatla bu sene sadece dar gelirlinin değil orta gelirlinin de evine girmesi zorlaştı. Meyve ve sebze fiyatlarında görülen artış yalnızca kirazla sınırlı değil. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don olayından 16 ürünün etkilendiğini belirterek, bunların armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, nektarin, portakal, şeftali, üzüm ve fıstık olduğunu açıklamıştı.

Napolyon kirazın tanesi 10 lira

Kiraz fiyatlarında görülen rekor artış, İstanbul ile sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de satışa sunulan Napolyon kirazın tanesinin 10 lira olduğu görülmüş, söz konusu görsel sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.