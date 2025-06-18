Deprem bilimci Ahmet Ercan kaçak çıkan Kuşadası'ndaki villasına bakın ne yaptı

KUŞADASI’nda bulunan villasına kaçak kat yaptırmasıyla tartışmalara yol açan deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, belediye denetimlerinin ardından villasındaki kaçak eklentileri yıktı. Daha sonra evini satışa çıkaran Ercan, Kuşadası’nı terk etti.

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Türkiye’de meydana gelen depremler ile ilgili uyarıyla bilinen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, geçtiğimiz aylarda Kuşadası'nda bulunan villasına yaptırdığı kaçak yapılar ile tartışma yaratmıştı. Komşularının ihbarının ardından Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri Ercan’ın evine gelerek denetim yaptı ve kaçak eklentiler hakkında yıkım kararı verdi.

Kaçak kısmı yıkıp villayı satışa çıkardı

Yeni Asır'ın haberine göre, belediye denetiminin ardından kaçak kısımları yıkan ve aynı gün evini satışa çıkaran Ercan, Kuşadası'nı terk etti.

Belediye ekiplerinin yaptığı incelemelerde zemin katta izinsiz ilave kapatmalar, çatı katında kaçak kat ve bahçede de imar barışı bahane gösterilerek plana aykırı kaçak müştemilat inşa edildiği tespit edilmişti. Olayla ilgili belediye tarafından dava açılırken Ercan hukuki sürecin sonucunu beklemeden evi hakkında hızlıca yıkım kararı aldı.