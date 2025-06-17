23 kiloya düşen Nihal Candan yoğun bakımda! Makinaye bağlandı, organları iflas etti
Nihal Candan, geçtiğimiz aylarda dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine girmiş ve sağlık sorunlarından dolayı tahliye olmuştu. Bir süredir hastanede tedavi gören Nihal Candan 23 kiloya düştüğü için yoğun bakıma kaldırıldı. Anne Umut Candan kızı için dua istedi.
Nihal Candan bir süredir hastanede tedavi görüyor. 23 kiloya kadar düştüğü için yoğun bakıma alınan Candan'ın annesi kızının durumunun çok kritik olduğunu ve duaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Nihal Candan'ın annesi Umut Candan gözyaşları içinde Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e açıklama yaptı. Kızının durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten anne, şu ifadeleri kullandı: "Şu an yavrum ölümle pençeleşiyor. Sağlık durumu çok kritik. Her geçen dakika iyi olmak yerine daha da kötüye gidiyor."
"Olayın buraya varacağını hiç tahmin edemedik. Göz göre göre gözümüzün önünde eridi ve hasta olduğunu asla kabul etmedi. Şimdi ölüm riskiyle karşı karşıyayız. Canımız çok yanıyor. 23 kiloya kadar düştü. Tüm organları iflas etmiş durumda."
"Doktorlara 'ben ciğerimi hatta gerekli tüm organları bağışlamaya hazırım' dedim ama kabul etmediler. O aşamayı geçmişiz. Şişli Etfal'de yoğun bakımda. Makineye bağlı. Dualarınızı bekliyorum tek ihtiyacımız şu an dua. Çok korkuyorum. Dayananam kötü bir habere."