23 kiloya düşen Nihal Candan yoğun bakımda! Makinaye bağlandı, organları iflas etti

Nihal Candan'ın annesi Umut Candan gözyaşları içinde Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e açıklama yaptı. Kızının durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten anne, şu ifadeleri kullandı: "Şu an yavrum ölümle pençeleşiyor. Sağlık durumu çok kritik. Her geçen dakika iyi olmak yerine daha da kötüye gidiyor."