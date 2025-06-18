ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem hastaneye kaldırıldı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem alerjik reaksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Abone ol
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in, alerjik bir reaksiyon geçirmesi üzerine Gizli Servis eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
CNN’in haberine göre Noem, yerel saatle öğleden sonra bilinci açık şekilde sağlık görevlileriyle iletişim halindeydi. İlk etapta hastaneye kaldırılma nedeni açıklanmazken, kısa süre sonra bakanlık kaynakları, alerjik reaksiyon şüphesi nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.