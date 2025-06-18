ABD'nin İran'da denemek için can attığı silah! Dağı deliyor sadece 20 tane var

ABD İran'daki savaşa dahil olmaya niyetlenirken, ABD ordusu, İran’ın dağ altındaki nükleer tesislerini hedef alacak dev GBU-57 bombalarını kullanmak için hazırlık yapıyor. Bu bomba, daha önce hiç kullanılmadı ve nükleer olmayan en güçlü mühimmatlardan biri. GBU-57, nükleer silahların siyasi risklerini taşımadan benzer etkiyi yaratacak şekilde geliştirildi. Bu bombadan ABD ordusunda sadece 20 tane var.

Abone ol

İsrail ve İran, günlerden beri füzelerle çatışmayı sürdürüyor. İran'ın nükleer tesislerini yok etmeye çalışan İsrail, yerin metrelerce altında bulunan sığınaklara erişecek bombalara sahip değil. İşte bu hususta ABD bombaları devreye girebilir. Gelecek 48 saatin kritik olduğunu belirten ABD Başkanı, İran rejiminin "koşulsuz teslim olmasını" talep etti. İran'ın nükleer silah elde etmeye çok yakın olduğunu söyleyen Trump, İran'a saldırmaya hazır olduğunu belirtti.

Dağları delen GBU-57 silahı

Peki ABD, İsrail'in ulaşamadığı, yerin 2 bin metre altına kadar inen bu nükleer tesisleri, tonlarca toprağı aşarak nasıl vuracak?

ABD ordusunun kullanmak için sabırsızlandığı GBU-57, Dev Mühimmat Delici (Massive Ordnance Penetrator), yaklaşık 13 bin 600 kilogram ağırlığında ve 60 metre derinlikteki kayaları delmek üzere tasarlandı.

Bu bomba, daha önce hiç kullanılmadı ve nükleer olmayan en güçlü mühimmatlardan biri. GBU-57, nükleer silahların siyasi risklerini taşımadan benzer etkiyi yaratacak şekilde geliştirildi.

ABD ordusunda 20 tane var

Uzmanlar, bu bombanın özellikle İran’ın dağ altına gömdüğü Fordow uranyum zenginleştirme tesisi gibi hedeflere ulaşma konusunda en etkili araç olduğunu söylüyor. Şu anda ABD ordusunda bu bombalardan yaklaşık 20 adet bulunuyor ve B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla taşınmak üzere hazırda bekletiliyor.