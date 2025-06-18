Trump, İran'ın 'nükleer silah üretmediğini' bildiren ABD istihbaratını reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah üretmediğini bildiren ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ı yalanladı. İsrail'in bunu gerekçe göstererek İran'a saldırması akıllara ABD'nin Irak işgalindeki 'kimyasal silah' yalanını getirdi.

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CBS News'un haberine göre, Air Force One uçağında gazetecilere değerlendirmede bulunan Trump, İran'ın nükleer silaha ne kadar yakın olduğu sorusuna "çok yakın" yanıtını verdi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard'ın, bu yıl içinde Kongre'de yaptığı ve "İran'ın nükleer silah üretmediğini" belirten konuşmasını anımsatan gazetecilere cevaben Trump, "(Gabbard'ın) Ne söylediğini umursamıyorum. Bence bir tane üretmeye çok yakınlardı." ifadesini kullandı.

Martta ABD Kongresi'nde konuşan Gabbard, istihbarat teşkilatının "İran'ın nükleer silah üretmediği ve (İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney'in 2003'te askıya aldığı nükleer silah programını onaylamadığı yönündeki değerlendirmesini sürdürdüğünü" belirtmişti.

Gabbard, "İstihbarat teşkilatı, Tahran'ın nükleer silah programını yeniden yetkilendirmeye karar vermesi halinde durumu yakından izlemeye devam ediyor." demişti.

Tahminler

Amerikan CNN televizyonunun konuya yakın 4 kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının, İran'ın "şu anda bir nükleer bomba ürettiğine inanmadığı" tahminleri yürüttüğü aktarıldı.

Haberde öne sürülen tahminlerde "(İran'ın) bir bombayı üretmesinin ve seçtiği hedefe konuşlandırmasının en az 2 ila 3 yıl süreceği" kaydedildi.