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Trabzonspor formalı çocuğa biber gazı sıkıp hastanelik etti!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzonspor formalı çocuğa biber gazı sıkıp hastanelik etti!

Bursa'da, arkadaşıyla kaldırımda oturan Trabzonspor formalı ilkokul öğrencisinin yüzüne biber gazı sıktığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

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Bursa 52. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Veysel İ. (32), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı sanığın, "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanığı söz konusu suçtan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Avukat Serhat Yıldız, duruşmanın ardından AA muhabirine, iddianamede belirtilen sevk maddelerinde takdiri indirime gidilmemesi, sonuç cezanın asgari hadden uzaklaşılarak verilmesi ve sanığın cezaevinde oluşunun kamuoyu vicdanına su serptiğini ifade etti.

4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Emir Bolat, 29 Ekim 2023'te evlerinin bulunduğu sokakta kaldırımda arkadaşıyla otururken, yanına bisikletle yaklaşan Veysel İ'nin biber gazlı saldırısına uğramış, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti. Polis tarafından gözaltına alınan Veysel İ. tutuklanmıştı.

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