Vladimir Putin'den sert çıkış! Savaşın başından beri ilk kez bunu söyledi: İsrail artık...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'da nükleer tesisler dahil birçok noktaya saldırılar düzenleyen İsrail'e tepki gösterdi. Putin "Sağduyu çağrılarına kulak tıkayan İsrail, artık sabır sınırlarını zorluyor" dedi. Rusya'dan yapılan açıklamada ise İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırıları "yasa dışı" olarak tanımlandı.

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Orta Doğu'da tansiyon giderek yükselirken, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılar dünya gündemini sarsmaya devam ediyor. Altı gündür süren çatışmalara ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çekici bir açıklama yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise "Sabrımız taşmak üzere" mesajı verdi

Rusya Dışişleri, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) bağlılığının sürdüğünü ve müzakere sürecine açık tutumunun göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Açıklamada, İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırıları "yasa dışı" olarak tanımlandı ve bu eylemlerin uluslararası güvenliğe ciddi tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Sağduyu çağrısını yinelediler

Moskova ayrıca, İsrail'in saldırılarının dünyayı nükleer bir felaketin eşiğine getirdiğini vurgulayarak, Tel Aviv yönetimini sağduyuya davet etti. İran'ın nükleer tesislerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetiminde olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, saldırılara destek veren ülkelerin bu eylemlere ortak oldukları da net şekilde ifade edildi.

Putin: İsrail, artık sabır sınırlarını zorluyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgedeki ülkeleri felakete sürüklediğini belirtti. Putin, "Sağduyu çağrılarına kulak tıkayan İsrail, artık sabır sınırlarını zorluyor" diyerek tansiyonun daha da tırmanabileceği mesajını verdi.

UAEA: Natanz'daki tesis saldırıdan etkilendi

Gelişmelere ilişkin bir açıklama da UAEA'dan geldi. Kurumun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in 13 Haziran'daki saldırıları sonrasında elde edilen yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, Natanz Nükleer Tesisi'nin yer altı bölümlerinde uranyum zenginleştirme işlemlerinin etkilendiğini gösteren unsurlar içeriyor. Ancak UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, yer altındaki bölümde fiziksel bir tahribatın tespit edilmediğini, yalnızca yer üstü yapılarının zarar gördüğünü açıkladı. Öte yandan İsfahan ve Fordo tesislerinde herhangi bir değişiklik gözlemlenmedi.