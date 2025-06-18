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Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu ilk kez İstanbullular ile buluşacak

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu ilk kez İstanbullular ile buluşacak

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 21 Haziran Dünya Müzik Günü’nde, AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

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"Türkiye Yüzyılı’nın ilk çocuk orkestrası ve korosu" olarak kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 21 Haziran Dünya Müzik Günü’nde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda Şef Prof. Burak Tüzün yönetiminde İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

Koro, ilk konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde vermiş ve büyük beğeni almıştı.

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu ilk kez İstanbullular ile buluşacak - Resim: 0

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