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MHP eski milletvekili hayatını kaybetti

MHP eski milletvekili hayatını kaybetti

21. Dönem Niğde Milletvekili Mükerrem Levent hayatını kaybetti. Niğde’de düzenlenen cenaze törenine Ak Parti, MHP ve meclis üyeleri katıldı.

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Hayatını kaybeden 21. Dönem Niğde Milletvekili Mükerrem Levent için Niğde’de cenaze töreni düzenledi. Törende, Mükerrem Levent'in öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Daha sonra Levent'in ailesi, taziyeleri kabul etti.

AK PARTİ, MHP VE Meclis üyeleri cenazeye katıldı 

Cenaze törenine, Levent'in ailesinin yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, milletvekilleri, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile Meclis çalışanları katıldı.

Levent'in cenazesi, bugün Niğde Fatih Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.

MHP
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