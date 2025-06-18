Nihat Özdemir 2.2 milyar liraya ultra lüks uçak aldı eski uçağını satışa koydu

Limak Holding’in sahibi Nihat Özdemir, bu yılın başında tam 58 milyon dolarlık (2.2 milyar TL) iş jeti Falcon 6X siparişi vermişti. Tüm dünyada yalnızca 55 tane sipariş verilen lüks jetine kavuşan Özdemir, eski jetini hızlıca satışa çıkardı.

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Limak Holding’in sahibi Nihat Özdemir, bu yılın başında tam 58 milyon dolarlık (2.2 milyar TL) iş jeti Falcon 6X siparişi vermişti. Fransız Dassault firması tarafından imal edilen Falcon 6X iş jetinden bugüne kadar tüm dünyadan 55 adet sipariş verildiği biliniyor.

Nihat Özdemir’in jetinin bu yıl içinde teslim edilmesi bekleniyordu.

Eski jetine 1.1 milyar TL istiyor

Jet üreticisi Falcon’un internet sitesinde Nihat Özdemir’in eski özel iş jeti Falcon 7X’in satışa çıktığı görüldü. İnternet sitesinde 28 milyon 500 bin dolar (1.1 milyar TL) satış fiyatıyla yayınlanan ilanda jetin Kanada üretimi Pratt & Whitney Kanada PW307A motora sahip olduğu, son bakımın yapıldığı ve bir sonraki bakımın 2032 yılında olduğu bilgisi yer aldı.

14 kişilik lüks jette, 3 kişilik mürettebat koltuğu, ön ve arka lavabolar, mutfak cebi kapısı, 2 elektrikli divan, elektrikli rulo perdeli arka kabin bölücüsü” gibi lüks özellikler de öne çıkarıldı.

Satış için ise ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan bir satış temsilcisinin yetkilendirildiği görüldü.