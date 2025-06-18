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İstanbul'un en değerli arazilerinden biri bugün satılıyor! Demiryollarına ait

İstanbul'un en değerli arazilerinden biri bugün satılıyor! Demiryollarına ait

İSTANBUL Maltepe'de Demir Yollarına ait gözde arsa bugün satışa çıkarılıyor. 8 bin 88 metrekarelik arsa için 3 şirket ve 2 şahıs teklif verdi.

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da denize yakın Marmaray'ın kenarındaki 8 bin 88 metrekarelik arsanın satışı için iki kişi ve 3 şirketten teklif alacak. İki tarafı cadde olan köşebaşı konumda olan değerli arazinin satış fiyatı bugün verilen tekliflerle belli olacak. 16593 ada 1 parselde bulunan arsanın sahibi Devlet Demiryolları olarak biliniyordu.

Denize yakın konumda 

Denize olan mesafesi 660 metre olan arsa Marmaray'a sadece 80 metre uzaklıkta konumda bulunuyor.

Arsaya talip olanlar
Teklif sahipleri arasında Vahit Karaarslan, AK AS Yapı Sanayi, Arslan Yapı Market, Önder Akpınar ve Net Tekstil bulunuyor.

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