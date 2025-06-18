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Yıldız Holding Basketbol Takımı Kurumlararası Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu

Yıldız Holding Basketbol Takımı Kurumlararası Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu

Yıldız Holding'in, farklı şirketlerinden çalışanlarının katılımıyla oluşturduğu basketbol takımı, Kurumlararası Basketbol Ligleri'nin (CBL) 2025 Türkiye Şampiyonası'nda art arda ikinci kez şampiyon oldu.

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Holdingden yapılan açıklamaya göre, spora yönelik vizyonunu, eşitlik, ilham ve birlikte başarma kültürüyle şekillendiren Yıldız Holding'in, basketbol takımı, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Potanın Yıldızları, CBL 2025 Türkiye Şampiyonası'nın finalinde TUSAŞ'a karşı 90-86'lık skorla kazandığı galibiyetle art arda ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu.

CBL İstanbul Ligi'ni ilk sırada tamamlayarak şampiyona finalinde Ankara ve Bursa takımlarıyla mücadele eden Potanın Yıldızları oyuncuları, bireysel başarılarıyla da dikkati çekti.

Yıldız Holding Basketbol Takımı'nın Baş Antrenörü Serkan Aslıyüce ve takım kaptanı Sadem Pehlivan, yüzüncü maçlarına çeyrek final karşılaşmasıyla çıkarak bir dönüm noktasını geride bırakırken, final maçının en değerli oyuncusu pladis Türkiye İhracat Müşteri Hizmetleri Uzman Yardımcısı Mehmet Bektaş Ulus oldu.

Takım, 11 yıl ve 9 sezondur kurumsal turnuvalarda başarılara imza atarken, ekim ayı sonunda Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek CBL 2. Uluslararası Şirketler Basketbol Turnuvası'nda farklı ülkelerin kurumsal takımlarıyla ikinci kez Avrupa Şampiyonluğu için mücadele edecek.

"Güçlü takım arkadaşlığımız, güven ve motivasyon başarıda belirleyici oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Basketbol Takımı Baş Antrenörü ve pladis Türkiye Mali İşler Lideri Serkan Aslıyüce, şampiyonluklara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Aslıyüce, "İki yıl üst üste İstanbul ve Türkiye şampiyonu olmak, bir kez Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanmak, 11 yıl önce başladığımız yolculuğu büyük bir takım kültürüne, başarıyı bir alışkanlığa dönüştürdüğümüzü gösteriyor. Tüm sporcularımızı takıma sundukları olağanüstü katkı dolayısıyla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Takım Kaptanı ve e-Star Global Genel Müdürü Sadem Pehlivan da Potanın Yıldızları'nın takım olarak yakaladığı uyumun, kazandıkları zaferlerde etkili olduğunu vurguladı.

Pehlivan, "Parkede verilen sportif mücadele kadar, güçlü takım arkadaşlığımız, güven ve motivasyon da bu başarıda belirleyici oldu. Şimdi Belgrad'daki maçlara odaklanarak ülkemize ve Yıldız Holding'e bir kez daha Avrupa Şampiyonluğu'nu getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız Holding Basketbol Takımı Kurumlararası Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu - Resim: 0

Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser de Yıldız Holding'de insanı merkeze alan yaklaşımların, başarılı iş sonuçlarının yanı sıra birçok alanda başarılarını desteklediğini ifade etti.

Haser, güçlü ekip ruhunun ortak hedefler etrafında kenetlenen bir kültürle şekillendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Potanın Yıldızları'nın geçen yıl kazandıkları üçlü şampiyonluklarının ardından art arda ikinci kez Türkiye şampiyonu olmasını sadece sportif bir başarı değil, kurumsal aidiyetin, birlikte başarma kültürümüzün sahaya yansıması olarak görüyoruz. Farklı şirketlerimizden gelen arkadaşlarımızın aynı hedef için bir araya gelip bu sinerjiyi yaratmaları bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Bu başarıda emeği geçen tüm oyuncularımızı ve destekleyen ekipleri yürekten kutluyorum. Belgrad'da ülkemizi temsil edecek takımımıza şimdiden başarılar diliyorum."
Muhabir:Mehmet Selçuk Güçlü

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