BIST 9.198
DOLAR 39,54
EURO 45,47
ALTIN 4.295,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Evinin etrafında dolaşıp "hep aklımdasın" notuyla çiçek gönderdi! Yargıtay'dan flaş karar

Evinin etrafında dolaşıp "hep aklımdasın" notuyla çiçek gönderdi! Yargıtay'dan flaş karar

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, bir kadının evine "hep aklımdasın" notuyla çiçek gönderen ve oturduğu sitenin etrafından aracıyla tur atan sanığa "cinsel taciz" suçundan verilen cezayı bozup, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen cezayı onadı.

Abone ol

Afyonkarahisar'da yaşayan bir kişi, hoşlandığı kadının evine "hep aklımdasın" notuyla çiçek gönderdi. Farklı tarihlerde kadının oturduğu sitenin etrafında da aracıyla tur atan kişi hakkında şikayet üzerine "cinsel taciz" suçundan dava açıldı.

Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesince görülen dava kapsamında, sitenin etrafındaki güvenlik kameraları incelendi.

Görüntülerde, sanığın farklı tarihlerde aracıyla kadının ikamet ettiği sitenin çevresinde dolaştığı, bazen de aracıyla yol üzerinde bir müddet beklediği tespit edildi. Ayrıca, kadının evine gönderilen çiçekte de sanığın ad ve soyadının baş harflerinin yazılı olduğu anlaşıldı.

 "İnşaat için arazi bakıyordum" savunması

Mahkemedeki savunmasında müteahhitlik yaptığını söyleyen sanık, sitenin yakınlarında inşaat yapmak için uygun arazi baktığını, kadını rahatsız etme amacının bulunmadığını öne sürerek, beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sanığa "zincirleme şekilde cinsel taciz" suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Mahkemenin kararında sanığın, cinsel amaçla hareket ederek katılanı fiziki takip ettiği, "hep aklımdasın" notuyla çiçek göndererek de bu amacı ortaya koyduğu belirtildi.

 "Cinsel taciz" suçundan verilen ceza bozuldu

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanığın eylemlerinin "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunu oluşturduğuna işaret ederek, yerel mahkeme kararını bozdu.

Yeniden yargılama yapan Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Yargıtay kararına uyarak sanığa "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 6 ay hapis cezası verdi.

Müvekkilinin suçsuz olduğunu öne süren sanık avukatı, şüphenin sanık lehine yorumlanması gerektiğini belirterek, bu karara da itiraz etti.

Dosyada son sözü söyleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen mahkumiyet kararını onadı. Eylemin sanık tarafından işlendiğinin saptandığına işaret edilen kararda, "Eyleme uyan suç vasfıyla yaptırımların doğru biçimde belirlendiği, temyiz incelemesi sonucunda hukuka aykırılık görülmediğinden temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP eski milletvekili hayatını kaybetti
MHP eski milletvekili hayatını kaybetti
Albaraka Türk'ten 'İleri Dönüşüm Bize Bağlı4 projesi ile eğitime destek
Albaraka Türk'ten 'İleri Dönüşüm Bize Bağlı4 projesi ile eğitime destek
ABD basınından çarpıcı iddia! İsrail nükleer bombasını saklıyor mu?
ABD basınından çarpıcı iddia! İsrail nükleer bombasını saklıyor mu?
Ziraat Bankası yurt dışından 500 milyon dolarlık finansman sağladı
Ziraat Bankası yurt dışından 500 milyon dolarlık finansman sağladı
Yıldız Holding Basketbol Takımı Kurumlararası Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu
Yıldız Holding Basketbol Takımı Kurumlararası Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu
İstanbul'un en değerli arazilerinden biri bugün satılıyor! Demiryollarına ait
İstanbul'un en değerli arazilerinden biri bugün satılıyor! Demiryollarına ait
Antalya'da ilk kez "mandagöz" balığı görüldü: Zehirli mi?
Antalya'da ilk kez "mandagöz" balığı görüldü: Zehirli mi?
Nihat Özdemir 2.2 milyar liraya ultra lüks uçak aldı eski uçağını satışa koydu
Nihat Özdemir 2.2 milyar liraya ultra lüks uçak aldı eski uçağını satışa koydu
Kavrulacağız öyle bir sıcak hava geliyor ki! Meteoroloji'den hava durumu açıklaması
Kavrulacağız öyle bir sıcak hava geliyor ki! Meteoroloji'den hava durumu açıklaması
Trump'ın eski ultra lüks yatı Bodrum'a demirledi! Fiyatını duyan yuh çekti
Trump'ın eski ultra lüks yatı Bodrum'a demirledi! Fiyatını duyan yuh çekti
ABD'nin İran'da denemek için can attığı silah! Dağı deliyor sadece 20 tane var
ABD'nin İran'da denemek için can attığı silah! Dağı deliyor sadece 20 tane var
Vladimir Putin'den sert çıkış! Savaşın başından beri ilk kez bunu söyledi: İsrail artık...
Vladimir Putin'den sert çıkış! Savaşın başından beri ilk kez bunu söyledi: İsrail artık...