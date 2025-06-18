Trump yönetiminden Adalet Bakanlığı’na tasfiye

Trump yönetimi, federal tasarruf planı kapsamında Adalet Bakanlığı’ndan 4 bin kişiyi işten çıkardı. CBS News'e göre, hedefte FBI personeli de var. Şu ana kadar 200 binden fazla federal çalışan görevden ayrıldı.

Abone ol

ABD’de Donald Trump yönetiminin, federal hükümeti küçültme hedefi doğrultusunda Adalet Bakanlığı bünyesindeki 4 bin personeli işten çıkarması kamuoyunda güvenlik endişelerine yol açtı. CBS News’in ulaştığı bütçe belgelerine göre, bu işten çıkarmalarla 470 milyon dolarlık tasarruf sağlandı.

Ancak söz konusu tasarrufun ağır bir bedelle geldiği öne sürülüyor. Özellikle Federal Soruşturma Bürosu'nda (FBI) görev yapan tecrübeli personelin görevden alınması, iç güvenlikte zaaf oluşturabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor. Trump yönetiminin ilerleyen dönemde FBI dahil olmak üzere daha fazla çalışanı görevden almayı planladığı belirtiliyor.

Eski Adalet Bakanlığı avukatı Stacey Young, bakanlığın bu süreçte telafisi mümkün olmayan insan kaynağını kaybettiğini vurgularken, görevinden ayrılan pek çok çalışanın aslında kalmak istediğini ama baskı nedeniyle istifa etmek zorunda kaldığını söyledi.

Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu’nun eski yetkililerinden Thomas Chittum da kıdemli personel sayısındaki düşüşün soruşturma kapasitesini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Eski Adalet Bakanlığı yetkilisi Bert Brandenburg ise bu gelişmelerin uzun vadede kurumsal kaosa yol açabileceği uyarısında bulundu.

İddialara göre, FBI’daki bazı kıdemli yetkililere istifa etmeleri yönünde baskı yapılırken, aksi takdirde görevlerine son verileceği bildirildi. Trump’ın kamu harcamalarını azaltma politikası çerçevesinde, şimdiye kadar 200 binden fazla federal çalışanın görevden ayrıldığı ifade ediliyor.