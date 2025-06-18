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Mossad 3 yıl önce İran'da onların arasına sızmış İranlı yetkili açıkladı

Mossad 3 yıl önce İran'da onların arasına sızmış İranlı yetkili açıkladı

İran Kamyoncular Derneği Başkan Yardımcısı Celal Musevi, gözaltına alınan bazı İsrail ajanlarının 3 yıl öncesinde kamyon şoförlerinin arasına sızdığını söyledi.

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İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Musevi, ülkesinde son günlerde Mossad ajanı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kamyon şoförleri hakkında konuştu.

Musevi, "Bazı Mossad ajanlarının son 3 yıldır İran'da kamyon şoförü olduğu tespit edildi." dedi.

Bazı kamyon sahiplerinin farkında olmadan bu kişilere araçlarını verdiklerini dile getiren Musevi, bu olayların kamyoncu camiasının geneline mal edilmemesi gerektiğini kaydetti.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde çok sayıda İsrail dış istihbarat servisi Mossad ajanı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınanlar oluyor.

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