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Türkiye'den kritik hamle! Bakan Güler, İran sınırında

Türkiye'den kritik hamle! Bakan Güler, İran sınırında

İsrail ve İran arasında 6 gündür devam eden saldırıların ardından Türkiye'den kritik bir hamle geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, İran sınırındaki askeri birliklerde inceleme ve denetleme için Van’a gitti.

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İsrail ve İran arasında devam eden saldırılarla birlikte Van'ın İran'a açılan Kapıköy Sınır Kapısı'nda hareketlilik sürüyor. İran'da özellikle Tahran ve Tebriz'de yaşanan saldırılar nedeniyle halk daha güvenli bölgelere yöneliyor.

Sınırdaki hareketlilik 7/24 takip ediliyor

İran'a 295 kilometrelik sınırı bulunan Van'da sınır hattı da güvenlik güçleri tarafından gece gündüz termal kamera ile izleniyor. Sınır hattında tüm bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'den kritik bir hamle geldi.

Bakan Güler ve komutanlar, iran sınırında...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, Türkiye-İran sınırındaki askeri birlikleri denetlemek üzere Van'ın Başkale ilçesine hareket etti.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Güler ve komutanlar İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunacak.

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