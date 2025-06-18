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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunun kura çekimi yapıldı. enerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli olurken sarı-lacivertli kulüp; Benfica, Club Brugge, Feyenoord ya da Rangers-Panathinaikos eşleşmesi galibi ile karşılaşacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Organizasyonda 1. eleme turu maçları, 8-9 Temmuz rövanşlar ise 15-16 Temmuz tarihlerinde, 2. eleme turu maçları ise 22-23 Temmuz, rövanşları ise 29-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynamadan direkt Lig aşamasından katılırken, 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne 3. Eleme Turu'ndan başlayacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, 3. eleme turunda Benfica, Club Brugge, Feyenoord ya da Rangers-Panathinaikos eşleşmesi galibi ile karşılaşacak.

Organizasyonda 2. eleme turundaki eşleşmeler şöyle:


Şampiyonlar Yolu:

Levadia (Estonya) - RFS (Letonya) / Iberia (Gürcistan) - Malmö (İsveç)

Zalgiris (Litvanya) - Hamrun Spartans (Malta) / Dinamo Kiev (Ukrayna)

Pafos (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Víkingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Kızılyıldız (Sırbistan)

Noah (Ermenistan) - Buducnost (Karadağ) / Ferencvaros (Macaristan)

Lech Poznan (Polonya) / Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)

Kopenhag (Danimarka) / Drita (Kosova) - Differdange 03 (Lüksemburg)

HNK Rijeka (Hırvatistan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus)

The New Saints (Galler) - Shkendija (Kuzey Makedonya) / FCSB (Romanya) - Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Slovan Bratislava (Slovakya) / Virtus (San Marino) - Zrinjski (Bosna Hersek)

Shelbourne (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda) / Karabağ (Azerbaycan)

KuPS (Finlandiya) - Milsami (Moldova) / Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Kairat Almatı (Kazakistan)


Lig Yolu:

Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya)

Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre)

Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan)

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