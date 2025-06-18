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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer halk bizimle birlikte olursa...

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer halk bizimle birlikte olursa...

İsrail'in saldırılarına uğrayan İran'ın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kabine toplantısında "ulusal birlik" mesajı verdi. Pezeşkiyan, yönetimle halk arasındaki birliğin olması durumunda ülkeye hiçbir tehdidin zarar veremeyeceğini belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı sitesine göre, Pezeşkiyan kabine toplantısında ulusal birlik mesajı verdi. Pezeşkiyan, "Eğer halk bizimle birlikte olursa, hiçbir sorun ülkeyi tehdit edemez. Bu nedenle tüm adımlar ulusal birliği koruma yönünde atılmalıdır. "dedi.

İran Cumhurbaşkanı, İsrail'in son saldırıları sırasında başta komşu ülkeler olmak üzere çeşitli ülkelerin gösterdiği dayanışma ve yardım tekliflerine teşekkür etti.

Toplantının sonunda, Cumhurbaşkanı tüm yetkilileri, güvenlik ve koruma ilkelerine azami dikkat göstermeleri ve ilgili mercilerin talimatlarına göre hareket etmeleri konusunda uyardı.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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