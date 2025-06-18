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MediaMarkt, Gümüş Kristal Elma ödülünü kazandı

MediaMarkt, Gümüş Kristal Elma ödülünü kazandı

MediaMarkt Türkiye, Reklamcılar Derneği'nin 37. kez düzenlediği Kristal Elma Ödülleri'nde Gümüş Kristal Elma ödülün sahibi oldu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mediamarkt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hayata geçirdiği projesiyle, Dijital Yapay Zeka Projeleri kategorisinde Gümüş Kristal Elma ödülünü aldı.

Projeyle toplumun cinsiyete dayalı önyargılarını yapay zeka aracılığıyla yansıtan şirket, önyargıların kadınları sadece bir gün değil, her gün destekleyerek değişeceğine işaret etti.

Teknoloji sektöründe cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmak için pek çok uygulama hayata geçiren MediaMarkt Türkiye, tüm mağazalarında en az yüzde 50 kadın çalışan hedefiyle yoluna devam ediyor.

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