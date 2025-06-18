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Sürpriz transfer girişimi! Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızıyla temas kurdu

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Sürpriz transfer girişimi! Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızıyla temas kurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Real Madrid ile olan sözleşmesi bitecek yıldız futbolcuyla temas kurduğu öğrenildi.

Sürpriz transfer girişimi! Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızıyla temas kurdu - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’de gelecek sezon şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe’de kadro yapılanması hızlı başladı.

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Sürpriz transfer girişimi! Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızıyla temas kurdu - Resim: 2

Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Allan Saint- Maximin’in ayrılığı sonrası takımdan ayrılacakların sayısının artması bekleniyor. Öte yandan Ali Koç yönetimi transfer çalışmalarına hız verdi.

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Sürpriz transfer girişimi! Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızıyla temas kurdu - Resim: 3

Fenerbahçe yönetimi bu kapsamda takıma liderlik edecek tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak isterken çarpıcı bir gelişme yaşandı.

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Sürpriz transfer girişimi! Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızıyla temas kurdu - Resim: 4

Fenerbahçe'den Lucas Vazquez hamlesi

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen Lucas Vázquez'in transferi için oyuncu tarafıyla iletişime geçerek şartlarını sordu.

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