Sürpriz transfer girişimi! Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızıyla temas kurdu
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Real Madrid ile olan sözleşmesi bitecek yıldız futbolcuyla temas kurduğu öğrenildi.
Trendyol Süper Lig’de gelecek sezon şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe’de kadro yapılanması hızlı başladı.
Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Allan Saint- Maximin’in ayrılığı sonrası takımdan ayrılacakların sayısının artması bekleniyor. Öte yandan Ali Koç yönetimi transfer çalışmalarına hız verdi.
Fenerbahçe yönetimi bu kapsamda takıma liderlik edecek tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak isterken çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'den Lucas Vazquez hamlesi
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen Lucas Vázquez'in transferi için oyuncu tarafıyla iletişime geçerek şartlarını sordu.