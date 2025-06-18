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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni sözleşme yapılmayacak

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni sözleşme yapılmayacak

İddiaya göre, Fenerbahçe'de peş peşe yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklenmek üzere. Fenerbahçe'nin, Bright Osayi-Samuel ile yollarını ayırma kararı aldığı ifade edildi.

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Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, futbolda yeniden yapılanmaya gitmişti.

Takım kaptanları Edin Dzeko ile Dusan Tadic'e veda edilirken sportif direktör Mario Branco ve asbaşkan Acun Ilıcalı ile yollar ayrılmıştı. Branco'nun yerine ise futbol direktörlüğü görevine Devin Özek getirilmişti. Sözleşmesinin sonuna gelen isimlerden bir diğeri olan Bright Osayi-Samuel'in durumu ise belirsizliğini koruyordu.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni sözleşme yapılmayacak - Resim: 0

Samuel ile yeni sözleşme yapılmayacak

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, deneyimli futbolcuya yeni kontrat teklifi yapmayacak.

Haberin devamında 4,5 sezondur sarı - lacivertlilerin kadrosunda yer alan Osayi-Samuel'e Süper Lig ve İngiltere'den teklifler olduğu belirtildi.

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 asistlik bir performans sergiledi.

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