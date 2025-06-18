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İran'da iki banka siber saldırıya uğradı

İran'da iki banka siber saldırıya uğradı

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, siber saldırlar nedeniyle ülkede internet sorunu yaşandığını belirterek, iki bankanın da siber saldırıya maruz kaldığını söyledi.

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İran resmi ajansı IRNA’ya göre Hükümet sözcüsü Muhacerani ülkedeki son gelişmelere ilişkin basına açıklamada bulundu.

Muhacerani, ülkede aksaklık yaşanan bankacılık sistemine ilişkin açıklamasında, Sepah ve Pasargad bankalarının siber saldırıya uğradığını belirterek söz konusu saldırının veri sızıntısına yönelik olmadığını, bankacılık işleyişini aksatmayla ilgili olduğunu aktardı.

Banka müşterilerinin veri güvenliği açısından endişe duymasına gerek olmadığını ifade eden Muhacerani, uzmanların konu ile ilgilendiğini, kısa sürede bu sorunun çözüleceğini belirtti.

Muhacerani, yollarda oluşan trafik nedeniyle bazı banka şubelerine nakit para ulaştırmada sorunlar yaşandığını aktararak, Sepah bankasının asker emeklilerinin maaşlarını veren banka olarak önemli bir role sahip olduğunu, bu sorunun da kısa sürede çözülmesinin gündemde olduğunu ifade etti.

İran’daki internet sorunlarına da değinen Muhacerani, ülkedeki internetin yavaşlama nedeninin siber saldırılar olduğunu belirterek “Acil bir durum olmadığı sürece ulusal internete geçmeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

Muhacerani'nin açıklamaları dün yapıldığı ileri sürülen siber saldırıları doğrulamış oldu.

İsrail ile bağlantılı olduğu belirtilen "Gonjeshke Darande" adlı hacker grubu İran'ın kripto para borsası Nobitex'e siber saldırı düzenlediğini, "Sepah" adlı bankayı da hacklediğini iddia etmişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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