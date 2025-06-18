Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomatik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Bakan Fidan, daha sonra Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile görüştü. Bakan Fidan, İsrail-İran arasındaki çatışmalar ve bölgesel yansımaları hakkında görüştü.Abone ol
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Hüseyin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar ve bunun bölgesel yansımaları ele alındı.
BAKAN FİDAN, ÜRDÜNLÜ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede, İran ve İsrail arasında yaşanan çatışmalar ele alındı.