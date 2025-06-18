Spor spikeri Sabri Ugan kanser olduğunu ağlayarak anlattı eşi ve oğlu...

Türkiye’de Şampiyonlar Ligi maçlarının unutulmaz seslerinden biri olan spor spikeri Sabri Ugan kansere yakalandı. Sabri Ugan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kanser teşhisi konduğunu açıkladı. Eşi Suzan Ugan ile oğlu Doruk Ugan'dan söz ederken gözleri dolan Sabri Ugan, hayli yıpranmış görünüyordu.

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Türkiye’de Şampiyonlar Ligi maçlarının unutulmaz seslerinden biri olarak hafızalara kazınan Türk spor medyasının tanınan 62 yaşındaki Sabri Ugan yakalandı. Ugan, sosyal medya hesabından yaklaşık 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü söyleyerek, açıklamada bulundu.

Hayli yorgun ve çökmüş görünen Sabri Ugan hastalığını şu şekilde duyurdu:

"Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada görmüyorsunuz beni. Bunun sebebi birkaç tane ama en önemli sebebi sağlık sorunlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var. Teşhis kondu. En ağır hastalıklardan bir tanesi. Ama hiç moralim bozuk değil. Hayata sıkı sık tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Prof. Dr. Mutlu Demiray hocam bana öyle tedaviler hazırladı ki bana düşen sadece kuvvetli kalmak oldu. Birinci kemoterapiyi tamamladık. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim

Galatasaray Spor Kulübü Sabri Ugan hakkında paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada; "Tarihe geçen UEFA Şampiyonlar Ligi zaferlerimizin unutulmaz sesi sevgili Sabri Ugan. Bu mücadeleyi kazanacağından ve mikrofon başına yeniden geçeceğinden hiç şüphemiz yok" denildi.

Sabri Ugan eşi ve oğlundan söz ederken...

Bir video çekerek son halini ve durumunu paylaşan Sabri Ugan, kanser sürecinde eşi Suzan Ugan ve oğlu Doruk Ugan'ın desteğini anlatırken gözleri dolu dolu oldu.

Sabri Ugan kimdir?

24 Mayıs 1963 yılında Sakarya’da doğan Sabri Ugan, uzun yıllar memleketi Sakarya’da yaşamış olan bir sunucudur. 1985'te Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak işe başladı, 1991'de spor müdürü oldu. Gazetede çalışırken, Sakaryaspor’un maçını anlatarak spikerliğe başladı. Başarılı anlatımları sonucu Kanal 6, onu editör olarak 1994'te transfer etti. Oradan Star TV'ye geçti. Burada Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı. Daha sonra Doğan Grubu'ndan ayrılan Ugan birçok kanalda çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı bulunuyor.

Sabri Ugan eşi çocukları

Sabri Ugan'ın eşi Suzan Ugan ile olan evliliğinden Doruk isminde bir oğlu var. Sabri Ugan ve karısı Suzan Ugan torun sahibi..