Hindistan Trump'ın 'Keşmir'de arabulucuk' teklifini reddetti

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Misri, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüşen Başbakan Modi'nin, Keşmir sorununun çözümü için arabuluculuk teklifini kabul etmediğini aktardı.

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Keşmir sorununun çözümü için arabuluculuğu kabul etmeyeceklerini ABD Başkanı Donald Trump’a iletti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, Modi'nin Trump ile yaptığı telefon görüşmesine dair açıklamada bulundu.

Misri, Modi'nin Trump'a Hindistan'ın geçmişte olduğu gibi şimdi de Pakistan ile Keşmir'e dair herhangi bir arabuluculuğu kabul etmediğini ve gelecekte de etmeyeceği mesajını ilettiğini aktardı.

Misri açıklamasında, "Başbakan Modi, 7-10 Mayıs tarihlerindeki çatışmalarda ABD ile ticaret anlaşması ya da ABD arabuluculuğu gibi herhangi bir konunun hiçbir düzeyde gündeme gelmediğini açıkça ifade etti" dedi.

Misri, Hindistan'ın bu süreci bir "ateşkes" olarak tanımlamadığını ve Operasyon Sindoor'un hala devam ettiğini kaydetti.

'HİNDİSTAN DAHA GÜÇLÜ KARŞILIK VERECEK'

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, 9 Mayıs gecesi Modi'yi arayarak Pakistan'ın büyük çaplı bir saldırı düzenleyebileceğini söylediğini aktaran Misri, Modi'nin bu durumda Hindistan'ın daha güçlü karşılık vereceğini net bir dille ifade ettiğini belirtti.

Modi ve Trump'ın görüşmesinde, İsrail-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı, Hint-Pasifik bölgesi ve QUAD (Dörtlü Güvenlik Diyaloğu) konularının da ele alındığı bildirildi.

Trump önceki açıklamalarında, 10 Mayıs'ta Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmaların sona erdiğini duyurmuş ve bu gelişmeyi ABD'nin arabuluculuğuyla gerçekleşen bir ateşkes olarak tanımlamıştı. Trump, o tarihten bu yana birçok kez, iki tarafı savaşı durdurmaya kendisinin ikna ettiğini, hatta iki ülkeyi ticari yaptırımlarla tehdit ettiğini öne sürmüştü.