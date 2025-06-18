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El frenini çekmeyi unuttuğu aracın altında kaldı

El frenini çekmeyi unuttuğu aracın altında kaldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, el frenini çekmeyi unuttuğu için hareket eden aracı durdurmaya çalışan kişi, ağır yaralandı.

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Ramazan S, Mülk Köyü'nde 02 AN 840 plakalı otomobilini evinin önüne park ederek yıkamaya başladı.

El frenini çekmeyi unuttuğu için hareket eden aracını durdurmaya çalışan Ramazan S, otomobilin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince aracın altından çıkarılan Ramazan S, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ramazan S, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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