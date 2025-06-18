İran'dan Trump'ın iddialarına ilk yanıt: Aşağılık...

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın "İranlı temsilciler Beyaz Saray’a gelmek istediler" açıklamasını yalanlayarak, "Daha aşağılık olan tek şey, İran'ın Dini Liderini ortadan kaldırmakla korkakça tehdit etmesidir" dedi.

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İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılar sonrası iki ülke arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve Ali Hamaney'e yönelik tehditlerine İran'dan ilk yanıt geldi.

TRUMP'IN İDDİALARI YALANLANDI

İran’ın BM Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın "İranlı temsilciler Beyaz Saray’a gelmek istediler ama bunun zor olduğunu söyledim" açıklamasını yalanladı.

'DAHA AŞAĞILIK OLAN İRAN'IN DİNİ LİDERİNİ KORKAKÇA TEHDİT ETMESİDİR'

Temsilcilik tarafından yapılan açıklamada, "Hiçbir İranlı yetkili Beyaz Saray'ın kapısında el pençe divan durmayı talep etmedi. Yalanlarından daha aşağılık olan tek şey, İran'ın Dini Liderini ‘ortadan kaldırmakla’ korkakça tehdit etmesidir. İran baskı altında müzakere etmez, baskı altında barışı kabul etmez, hele hele geçerliliğini yitirmiş bir savaş çığırtkanıyla hiç etmez. İran her türlü tehdide karşı tehditle, her türlü eyleme de karşılıklı önlemlerle yanıt verecektir" denildi.

ABD Başkanı Trump, İran’ın ABD ile temasa geçtiğini belirterek, "İran elini uzattı, çok geç olduğunu söyledim. Beyaz Saray'a gelmek istediler" demişti.

Trump, ABD’nin İran-İsrail savaşına dahil olup olmayacağına dair, "Koşulsuz şartsız teslim olmalarını istiyoruz, artık yapmazlarsa tesislerini havaya uçuracağız" açıklamasını yapmıştı.