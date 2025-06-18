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Çin'den, Hamaney tehdidi sonrası ABD'ye İsrail uyarısı

Çin'den, Hamaney tehdidi sonrası ABD'ye İsrail uyarısı

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ali Hamaney'i "şimdilik ortadan kaldırmayacaklarını" açıklamasına ve İran'a yaptığı koşulsuz teslim çağrısına karşı Washington yönetimine, İsrail ile ilgili uyarıda bulundu.

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 İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları devam ederken Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı mesajla ilgili açıklama yaptı.

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Çin'in İran ile İsrail arasında süregelen gerilimden derin endişe duyduğunu ifade eden Sözcü Guo, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine aykırı olarak bir ülkenin egemenliğinin, güvenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesine karşı olduklarını dile getirdi.

Guo, Orta Doğu'da gerilimin daha fazla yükselmesinin kimsenin çıkarına olmadığını belirterek, "İsrail üzerinde özel etki sahibi ülke, adil ve objektif bir tutum takınmalı, sorumlu davranarak gerilimin düşürülmesi ve çatışmanın yayılmasının önlenmesi için olumlu ve yapıcı rol oynamalı." sözleriyle uyarıda bulundu.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran lideri Hamaney'e yönelik, "Nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik." ifadesini kullanmıştı.

Trump, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise İran'ı kastederek "Koşulsuz teslimiyet." ifadesine yer vermişti.

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