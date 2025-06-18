BIST 9.196
DOLAR 39,51
EURO 45,44
ALTIN 4.308,22
HABER /  GÜNCEL

İlkokul müdür yardımcısının evinde uyuşturucu bulundu

İlkokul müdür yardımcısının evinde uyuşturucu bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, evinde uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında adli işlem başlatılan ilkokul müdür yardımcısı M.K., görevden uzaklaştırıldı. Sakarya Valiliği, şüpheli personel hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Abone ol

Sakarya'nın Karasu ilçesinde evinde uyuşturucu madde bulunan ilkokul müdür yardımcısı hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındığı bildirildi.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Karasu ilçesinde bir ilkokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan M.K. hakkında, uyuşturucu kullandığı ve bulundurduğu şüphesiyle adli işlem başlatıldığı belirtildi.

İlgili personel hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındığı aktarılan açıklamada, Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından da inceleme ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hüseyin Yayman: Cemil Meriç bir okuldur yatağına sığmayan bir ırmaktır
Hüseyin Yayman: Cemil Meriç bir okuldur yatağına sığmayan bir ırmaktır
Vergi affı iddialarına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan cevap
Vergi affı iddialarına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan cevap
İran'dan Trump'ın iddialarına ilk yanıt: Aşağılık...
İran'dan Trump'ın iddialarına ilk yanıt: Aşağılık...
İran'dan İsraillilere son çağrı! Bölgeyi derhal boşaltın
İran'dan İsraillilere son çağrı! Bölgeyi derhal boşaltın
Savaş borsayı vurdu! Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü negatif kapadı
Savaş borsayı vurdu! Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü negatif kapadı
Bakan Yerlikaya, tatil beldelerindeki skandal görüntüler için düğmeye bastı
Bakan Yerlikaya, tatil beldelerindeki skandal görüntüler için düğmeye bastı
Trump: İran'ı vurup vurmayacağımızı söyleyemem, Netanyahu'ya 'Devam et' dedim
Trump: İran'ı vurup vurmayacağımızı söyleyemem, Netanyahu'ya 'Devam et' dedim
Arda Turan'ın transferde ilk hedefi Fenerbahçeli isim oldu
Arda Turan'ın transferde ilk hedefi Fenerbahçeli isim oldu
Silivri'de tarlada çıkan yangın 3 evde hasara neden oldu
Silivri'de tarlada çıkan yangın 3 evde hasara neden oldu
Almanya: İran müzakere masasına oturmalı
Almanya: İran müzakere masasına oturmalı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomatik temaslar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomatik temaslar
El frenini çekmeyi unuttuğu aracın altında kaldı
El frenini çekmeyi unuttuğu aracın altında kaldı