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Ömer Çelik'ten o isme tepki: Nazi zihniyetinin temsilcisi

Ömer Çelik'ten o isme tepki: Nazi zihniyetinin temsilcisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, Saar’ı “soykırımcı, işgalci ve Nazi zihniyetinin temsilcisi” olarak nitelendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın insanlık vicdanını temsil ettiğini vurguladı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saar'ın işgalci, soykırımcı ve bugünün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesi olduğunu belirtti.

Saar'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin, Avrupa'daki Neo-Nazi'lerle aynı olmasının şaşırtıcı olmadığını kaydeden Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin tam temsilcisidir.

Cumhurbaşkanımız soykırımcı Nazi zihniyetine karşı insanlık vicdanını temsil etmektedir. Tüm dünya bunu böyle bilmektedir. İnsanlık adına en gür ve net irade Cumhurbaşkanımızın şahsında somutlaşmıştır." ifadelerini kullandı.

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